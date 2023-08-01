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Барселона хотела обменять Гави, Рафинью и Дембеле на Мбаппе – ПСЖ отказал
Парижанам нужен только Усман
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" предлагала "ПСЖ" обмен Гави, Усмана Дембеле и Рафинью на Килиана Мбаппе. Французский клуб отказал, так как хотел только нападающего.
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" может активировать опцию выкупа в контракте Дембеле за 50 миллионов евро, но сделать это нужно до 1-го августа. Сам игрок уже согласовал условия личного соглашения с парижским клубом.
В прошлом сезоне Усман првоел за "Барсу" 35 матчей, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач. Трансферная стоимость 24-летнего футболиста – 60 миллионов евро.
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