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Барселона хотела обменять Гави, Рафинью и Дембеле на Мбаппе – ПСЖ отказал

Франция
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Парижанам нужен только Усман

Барселона хотела обменять Гави, Рафинью и Дембеле на Мбаппе – ПСЖ отказал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" предлагала "ПСЖ" обмен Гави, Усмана Дембеле и Рафинью на Килиана Мбаппе. Французский клуб отказал, так как хотел только нападающего.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" может активировать опцию выкупа в контракте Дембеле за 50 миллионов евро, но сделать это нужно до 1-го августа. Сам игрок уже согласовал условия личного соглашения с парижским клубом.

В прошлом сезоне Усман првоел за "Барсу" 35 матчей, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач. Трансферная стоимость 24-летнего футболиста – 60 миллионов евро.

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В статье: Рафинья Барселона Пари Сен-Жермен (Париж) Усман Дембеле Килиан Мбаппе Гави
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Источник:
footmercato.net

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