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ПСЖ обходит финансовый фэйр-плей и покупает форварда за 80 млн

Франция
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Гонсалу Рамуш скоро присоединится к французскому клубу

ПСЖ обходит финансовый фэйр-плей и покупает форварда за 80 млн

Фото: Observador

Новина українською

"ПСЖ" близок к подписанию форварда "Бенфики" Гонсалу Рамуша. По информации Фабрицио Романо, трансфер игрока обойдется парижанам в 80 млн евро: 65 фиксированная цена + 15 млн бонусы. Медицинский осмотр игрок пройдет на следующей неделе.

Чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей, "красно-синие" оформят переход португальского форварда как аренду с обязательным выкупом в следующем сезоне.

В прошлом сезоне Рамуш принял участие в 47 поединках за лиссабонский клуб, где забил 27 голов и отдал 12 результативных передач.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Пари Сен-Жермен (Париж) Гонсалу Рамуш
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