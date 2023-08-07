ПСЖ обходит финансовый фэйр-плей и покупает форварда за 80 млн

"ПСЖ" близок к подписанию форварда "Бенфики" Гонсалу Рамуша. По информации Фабрицио Романо, трансфер игрока обойдется парижанам в 80 млн евро: 65 фиксированная цена + 15 млн бонусы. Медицинский осмотр игрок пройдет на следующей неделе.

Чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей, "красно-синие" оформят переход португальского форварда как аренду с обязательным выкупом в следующем сезоне.

В прошлом сезоне Рамуш принял участие в 47 поединках за лиссабонский клуб, где забил 27 голов и отдал 12 результативных передач.