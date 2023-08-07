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Официально: ПСЖ подписал Гонсалу Рамуша из Бенфики

Франция
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У клуба наконец-то есть чистый форвард

Официально: ПСЖ подписал Гонсалу Рамуша из Бенфики

Фото: psg.fr

Новина українською

"ПСЖ" объявил о подписании Гонсалу Рамуша из "Бенфики". Французский клуб арендует нападающего на сезон с обязательством выкупа летом 2024-го.

Об этом сообщает Фабрицио Романо.

"ПСЖ" заплатит 65 миллионов евро с 15-ю миллионами в виде бонусов. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего португальца в 50 миллионов евро. В прошлом сезоне Рамуш провел за "Бенфику" 47 матчей, забил 27 голов и отдал 12 результативных передач.

Отмечается, что "ПСЖ" не может приобрести игрока этим летом из-за ограничений финансового фейр-плей.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Пари Сен-Жермен (Париж) Гонсалу Рамуш
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