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Официально: ПСЖ подписал Гонсалу Рамуша из Бенфики
У клуба наконец-то есть чистый форвард
Фото: psg.fr
"ПСЖ" объявил о подписании Гонсалу Рамуша из "Бенфики". Французский клуб арендует нападающего на сезон с обязательством выкупа летом 2024-го.
Об этом сообщает Фабрицио Романо.
"ПСЖ" заплатит 65 миллионов евро с 15-ю миллионами в виде бонусов. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего португальца в 50 миллионов евро. В прошлом сезоне Рамуш провел за "Бенфику" 47 матчей, забил 27 голов и отдал 12 результативных передач.
Отмечается, что "ПСЖ" не может приобрести игрока этим летом из-за ограничений финансового фейр-плей.
???????? « Maintenant, c'est à toi d'écrire l'histoire du Paris Saint-Germain ! »#WelcomeGonçaloRamos pic.twitter.com/Ec8afXyNFj— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 7, 2023
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