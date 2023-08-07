Официально: ПСЖ подписал Гонсалу Рамуша из Бенфики

"ПСЖ" объявил о подписании Гонсалу Рамуша из "Бенфики". Французский клуб арендует нападающего на сезон с обязательством выкупа летом 2024-го.

Об этом сообщает Фабрицио Романо.

"ПСЖ" заплатит 65 миллионов евро с 15-ю миллионами в виде бонусов. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего португальца в 50 миллионов евро. В прошлом сезоне Рамуш провел за "Бенфику" 47 матчей, забил 27 голов и отдал 12 результативных передач.

Отмечается, что "ПСЖ" не может приобрести игрока этим летом из-за ограничений финансового фейр-плей.