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Мбаппе, Неймар и Веррати не вошли в заявку ПСЖ на первый матч сезона

Франция
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Такое тренерское (или клубное?) решение

Мбаппе, Неймар и Веррати не вошли в заявку ПСЖ на первый матч сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" объявил заявку на первый матч сезона против "Лорьяна".

В нее не вошли Килиан Мбаппе, Марко Верратти и Неймар. Ранее стало известно, что ни один из них не находится в лазарете.

В списке же есть летние новички парижан: Ли Кан Ин, Люка Эрнандес, Скриньяр, Экитике, Угарте и Асенсио.

Матч между ПСЖ и "Лорьяном" запланирован на сегодня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

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В статье: Марко Верратти Неймар Лорьян Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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