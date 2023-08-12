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Мбаппе, Неймар и Веррати не вошли в заявку ПСЖ на первый матч сезона
Такое тренерское (или клубное?) решение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" объявил заявку на первый матч сезона против "Лорьяна".
В нее не вошли Килиан Мбаппе, Марко Верратти и Неймар. Ранее стало известно, что ни один из них не находится в лазарете.
В списке же есть летние новички парижан: Ли Кан Ин, Люка Эрнандес, Скриньяр, Экитике, Угарте и Асенсио.
???? Le groupe parisien pour la réception de Lorient au Parc des Princes !— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2023
???????? #PSGFCL
Матч между ПСЖ и "Лорьяном" запланирован на сегодня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00.
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