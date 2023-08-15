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Официально: Ренн подписал хавбека Ромы Матича
35-летний серб продолжит карьеру во Франции
ФК "Ренн" / Автор невідомий
Французский "Ренн" подписал опорного полузащитника "Ромы" Неманью Матича.
35-летний серб подписал с клубом из Лиги 1 контракт на 2 года. В СМИ сообщали, что французы заплатят римлянам за хавбека 3 млн. евро + бонусы.
Ранее была информация, что у Матича конфликт с главным тренером "волков" Жозе Моуриньо.
Напомним, Матич перешел в "Рому" из "Манчестер Юнайтед" летом 2022 года в качестве свободного агента. В составе итальянской команды футболист провел 50 матчей, в которых забил 2 гола и оформил 3 ассиста.
В прошлом сезоне чемпионата Франции "Ренн" занял 4-е место, позволяющее клубу выступать в Лиге Европы в этой кампании.
Nouveau portrait sur les murs rennais. ????— Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 14, 2023
Nemanja Matić, œuvre Rouge et Noir à admirer jusqu'en 2025. ???? pic.twitter.com/OtgRt4HkEv
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