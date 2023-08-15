Официально: Ренн подписал хавбека Ромы Матича

Французский "Ренн" подписал опорного полузащитника "Ромы" Неманью Матича.

35-летний серб подписал с клубом из Лиги 1 контракт на 2 года. В СМИ сообщали, что французы заплатят римлянам за хавбека 3 млн. евро + бонусы.

Ранее была информация, что у Матича конфликт с главным тренером "волков" Жозе Моуриньо.

Напомним, Матич перешел в "Рому" из "Манчестер Юнайтед" летом 2022 года в качестве свободного агента. В составе итальянской команды футболист провел 50 матчей, в которых забил 2 гола и оформил 3 ассиста.

В прошлом сезоне чемпионата Франции "Ренн" занял 4-е место, позволяющее клубу выступать в Лиге Европы в этой кампании.