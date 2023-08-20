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Лига 1. Мощный Лилль, идеальный старт Бреста и неудачливая Ницца

Франция
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Команда Фонсеки выдала сильнейший перфоманс

Лига 1. Мощный Лилль, идеальный старт Бреста и неудачливая Ницца

Фото: LOSC, Twitter

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Лига 1. 2-й тур

Лилль – Нант 2:0

Голы: Дэвид 66, Унас 90+4

Удаление: Алесандро 78

Лорьян – Ницца 1:1

Голы: Дукуре 77 – Гессан 64

Гавр – Брест 1:2

Голы: Кузяев 52 – Кастийо 28, Брассье 56

Реймс – Клермон 2:0

Голы: Мунеци 17, Дарами 84

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В статье: Лорьян Реймс Ницца Брест Нант Лилль
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