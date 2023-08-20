Франция
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Лига 1. Мощный Лилль, идеальный старт Бреста и неудачливая Ницца
Команда Фонсеки выдала сильнейший перфоманс
Фото: LOSC, Twitter
Лига 1. 2-й тур
Лилль – Нант 2:0
Голы: Дэвид 66, Унас 90+4
Удаление: Алесандро 78
Лорьян – Ницца 1:1
Голы: Дукуре 77 – Гессан 64
Гавр – Брест 1:2
Голы: Кузяев 52 – Кастийо 28, Брассье 56
Реймс – Клермон 2:0
Голы: Мунеци 17, Дарами 84
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