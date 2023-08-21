Тьерри Анри возглавил молодежную сборную Франции

Федерация футбола Франции объявила о назначении Тьерри Анри главным тренером команды U-21. Бывший игрок национальной команды сменил на посту менеджера Сильвена Риполя, который руководил командой 6 лет.

Последней каплей стало поражение в четвертьфинале чемпионата Европы U-21 от Украины (1:3) этим летом.

Контракт подписан на 2 года. Кандидатуру Анри лоббировал член правления французской футбольной ассоциации и бывший президент "Лиона" Жан-Мишель Ола.

Первый матч Анри состоится 7-го сентября в товарищеском матче против Дании.

Ранее Анри тренировал "Монако", "Монреаль" из МЛС и был в штабе сборной Бельгии.