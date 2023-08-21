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Тьерри Анри возглавил молодежную сборную Франции
Он будет руководить командой U-21 сделующие два сезона
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Федерация футбола Франции объявила о назначении Тьерри Анри главным тренером команды U-21. Бывший игрок национальной команды сменил на посту менеджера Сильвена Риполя, который руководил командой 6 лет.
Последней каплей стало поражение в четвертьфинале чемпионата Европы U-21 от Украины (1:3) этим летом.
Контракт подписан на 2 года. Кандидатуру Анри лоббировал член правления французской футбольной ассоциации и бывший президент "Лиона" Жан-Мишель Ола.
Первый матч Анри состоится 7-го сентября в товарищеском матче против Дании.
Ранее Анри тренировал "Монако", "Монреаль" из МЛС и был в штабе сборной Бельгии.
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