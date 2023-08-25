Победитель Чемпионата Мира и Чемпионата Европы считает, что Верратти не реализовал свой талант

Кристоф Дюгарри считает, что Марко Верратти не реализовал свой талант.

"Я думаю, для Верратти все кончено. Ему 31 год. Он пробыл (в "ПСЖ") 11 лет, но так и не понял, что такое быть профессионалом и топ-игроком. Образ жизни – это выбор, и я в свое время тоже его сделал – я был хорошим футболистом, но дураком. Он очень, очень хороший футболист, мы все с этим согласны – он блеснул, делал то, что по силам немногим полузащитникам. Но он не топ-спортсмен.

Ему удавалось в течение одиннадцати лет водить за нос тренеров и руководство, продлевая контракт каждые два года. Вина также лежит на тех, кто был ослеплен огромным талантом Верратти. Мы не должны были его упускать. Мы оставили его на парижской земле самого по себе, он приехал из Пескара в Париж и сказал себе: "Прекрасно, я самый красивый, самый сильный..." В адрес Верратти звучали лишь комплименты, и он утонул во всем этом.

В первую очередь виноваты тренеры – они должны были сделать его большим игроком, как он этого заслуживал. Теперь слишком поздно, в 31 год он уже этого не поймет. Петля. Следующий", – сказал бывший игрок сборной Франции.