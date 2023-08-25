  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Марсель возьмет в аренду нападающего Интера - источник
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марсель возьмет в аренду нападающего Интера - источник

Франция
(1 голосов)

Марсель арендует Корреа с обязательством выкупа за 10 миллионов евро

Марсель возьмет в аренду нападающего Интера - источник

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Марсель" сегодня оформит переход нападающего "Интера" Хоакина Корреа, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

"Провансальцы" арендуют игрока за 2 миллиона евро с обязательством выкупа за 10 миллионов. Опция активируется в случае попадания клуба в Лигу Чемпионов в сезона-2024/25.

29-летний аргентинец в сезоне-2022/23 сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

По теме
yellow-arrow
Победитель Чемпионата Мира и Чемпионата Европы считает, что Верратти не реализовал свой талант
yellow-arrow
Лион отпустил в Саудовскую Аравию звездного вингера
yellow-arrow
Монако и Арсенал договорились о трансфере Балогуна
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марсель Хоакин Корреа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде