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Марсель возьмет в аренду нападающего Интера - источник
Марсель арендует Корреа с обязательством выкупа за 10 миллионов евро
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Марсель" сегодня оформит переход нападающего "Интера" Хоакина Корреа, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
"Провансальцы" арендуют игрока за 2 миллиона евро с обязательством выкупа за 10 миллионов. Опция активируется в случае попадания клуба в Лигу Чемпионов в сезона-2024/25.
29-летний аргентинец в сезоне-2022/23 сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.
Joaquin Correa will travel to Marseille today. Deal done for €2m loan fee to Inter plus €10m obligation to buy clause in case OM qualify to UCL 2024/25 ⚪️????????????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2023
Medical tests are booked today for Correa. pic.twitter.com/vbcv7WhisX
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