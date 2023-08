Марсель возьмет в аренду нападающего Интера - источник

"Марсель" сегодня оформит переход нападающего "Интера" Хоакина Корреа, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

"Провансальцы" арендуют игрока за 2 миллиона евро с обязательством выкупа за 10 миллионов. Опция активируется в случае попадания клуба в Лигу Чемпионов в сезона-2024/25.

29-летний аргентинец в сезоне-2022/23 сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Joaquin Correa will travel to Marseille today. Deal done for €2m loan fee to Inter plus €10m obligation to buy clause in case OM qualify to UCL 2024/25 ⚪️????????????



