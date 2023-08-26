Асенсио отличился дебютным голом за ПСЖ

В рамках 2-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" побеждает "Ланс" (2:0 – второй тайм).

Счет во встрече открыл новоиспеченный полузащитник парижан Марко Асенсио. Испанский вингер отличился голом на 45-й минуте встречи.

Этот забитый мяч стал дебютным для 27-летнего игрока в футболке "ПСЖ".

Напомним, этим летом Марко покинул мадридский "Реал" и перешел в состав французского клуба на правах свободного агента.