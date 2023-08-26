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Асенсио отличился дебютным голом за ПСЖ
Марко поразил ворота "Ланса"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Paris Saint-Germain Football/PSG
В рамках 2-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" побеждает "Ланс" (2:0 – второй тайм).
Счет во встрече открыл новоиспеченный полузащитник парижан Марко Асенсио. Испанский вингер отличился голом на 45-й минуте встречи.
Этот забитый мяч стал дебютным для 27-летнего игрока в футболке "ПСЖ".
Напомним, этим летом Марко покинул мадридский "Реал" и перешел в состав французского клуба на правах свободного агента.
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