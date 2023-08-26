  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Асенсио отличился дебютным голом за ПСЖ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Асенсио отличился дебютным голом за ПСЖ

Франция
(1 голосов)

Марко поразил ворота "Ланса"

Асенсио отличился дебютным голом за ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Paris Saint-Germain Football/PSG

Новина українською

В рамках 2-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" побеждает "Ланс" (2:0 – второй тайм).

Счет во встрече открыл новоиспеченный полузащитник парижан Марко Асенсио. Испанский вингер отличился голом на 45-й минуте встречи.

Этот забитый мяч стал дебютным для 27-летнего игрока в футболке "ПСЖ".

Напомним, этим летом Марко покинул мадридский "Реал" и перешел в состав французского клуба на правах свободного агента.

По теме
yellow-arrow
ПСЖ – Ланс 3:1. Мбаппе-фьюжн в созвучии с академичным стилем Энрике
yellow-arrow
Юлиан Дракслер может сменить ПСЖ на середняк АПЛ
yellow-arrow
Чемпион против вице-чемпиона. ПСЖ – Ланс. Прогноз матча Лиги 1 на 26.08.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марко Асенсио Пари Сен-Жермен Ланс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде