Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Cтало известно, сколько Аль-Араби заплатит ПСЖ за Верратти
Клубы близки к заключению соглашения
Фото: Goal.com
Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти в ближайшее время может стать игроком катарского "Аль-Араби".
По данным источника, клубы близки к заключению соглашения о трансфере 30-летнего игрока. "ПСЖ" получит за итальянца 45 миллионов евро плюс бонусы. Как только футболист даст окончательный ответ, трансфер состоится.
Верратти выступает за "ПСЖ" с 2012 года. В этом сезоне он не провел ни одного матча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
В прошлом сезоне "Аль-Араби" занял второе место в чемпионате Катара, команда уже успела подписать в этом сезоне защитника "ПСЖ" Абду Диалло за 15 млн. евро, также за катарцев выступает воспитанник "Барселоны" Рафинья.
Популярное сейчас
- Трагическая участь Металлиста 1925, новый Лунин для Реала и месть ПСВ. Главные новости за 30 августа
- Финальный день лета. Бешикташ - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 31.08.2023
- Среди них – Шахтер. Определились все участники группового раунда Лиги чемпионов 2023/24
- Макуана: Разница в классе между УПЛ и чемпионатом Франции совершенно незаметна
- Осталось еще 97. Александр Зинченко поздравил жену с годовщиной свадьбы. ФОТО
- Иногда нужно просто сказать спасибо. Михаил Мудрик посетил церковь. ФОТО