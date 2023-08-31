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Cтало известно, сколько Аль-Араби заплатит ПСЖ за Верратти

Франция
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Клубы близки к заключению соглашения

Cтало известно, сколько Аль-Араби заплатит ПСЖ за Верратти

Фото: Goal.com

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти в ближайшее время может стать игроком катарского "Аль-Араби".

По данным источника, клубы близки к заключению соглашения о трансфере 30-летнего игрока. "ПСЖ" получит за итальянца 45 миллионов евро плюс бонусы. Как только футболист даст окончательный ответ, трансфер состоится.

Верратти выступает за "ПСЖ" с 2012 года. В этом сезоне он не провел ни одного матча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне "Аль-Араби" занял второе место в чемпионате Катара, команда уже успела подписать в этом сезоне защитника "ПСЖ" Абду Диалло за 15 млн. евро, также за катарцев выступает воспитанник "Барселоны" Рафинья.

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В статье: Марко Верратти Пари Сен-Жермен
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Источник:
rmcsport

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