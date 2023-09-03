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Коло-Муани рассказал, кто для него самый легендарный футболист

Франция
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Им является экс-игрок парижан

Коло-Муани рассказал, кто для него самый легендарный футболист

Фото: CrystalPalace FC / Автор: неизвестен

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Новичок "ПСЖ" Рандаль Коло-Муани назвал свою любимую клубную легенду. Им стал воспитанник парижан, ставший звездой еще в нулевых годах:

"Мамаду Сако", - сказал 24-летний француз.

Напомним, в 2006 году Сако дебютировал на взрослом уровне именно в составе действующего чемпиона Франции и покинул клуб только в 2013-м, когда перешел в "Ливерпуль".

На его счету 7 голов и 2 результативных передачи в 201 матче. Вместе с парижанами он выиграл чемпионат (2012/13), кубок лиги (2007/08) и кубок страны (2009/10).

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В статье: Мамаду Сако Пари Сен-Жермен Рандаль Коло Муани
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