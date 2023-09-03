Франция
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Лион – ПСЖ 1:4. Избиение младенцев
Мбаппе и Асенсио разбили Олимпик
Фото: Paris Saint-Germain, Twitter
Лига 1. 4-й тур
Парк Олимпик Лионне
Лион – ПСЖ 1:4
Голы: Толиссо 74 (п) – Мбаппе 4 (п), 45+2, Хакими 20, Асенсио 38
Лион: Лопеш – Мата, Чалета-Цар, Диоманде, Тальяфико – Толиссо (Лепенан, 80), Мэйтленд-Найлз – Шерки (Альверо, 76), Какре, Нуама (Жеффиньо, 76) – Кадевере (Бальде, 46)
ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес – Заир-Эмери (Ндур, 86), Угарте (Фабиан, 76), Витинья – Дембеле (Барколя, 75), Асенсио (Рамуш, 76), Мбаппе
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