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Лион – ПСЖ 1:4. Избиение младенцев

Франция
(1 голосов)

Мбаппе и Асенсио разбили Олимпик

Лион – ПСЖ 1:4. Избиение младенцев

Фото: Paris Saint-Germain, Twitter

Новина українською

Лига 1. 4-й тур

Парк Олимпик Лионне

Лион – ПСЖ 1:4

Голы: Толиссо 74 (п) – Мбаппе 4 (п), 45+2, Хакими 20, Асенсио 38

Лион: Лопеш – Мата, Чалета-Цар, Диоманде, Тальяфико – Толиссо (Лепенан, 80), Мэйтленд-Найлз – Шерки (Альверо, 76), Какре, Нуама (Жеффиньо, 76) – Кадевере (Бальде, 46)

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес – Заир-Эмери (Ндур, 86), Угарте (Фабиан, 76), Витинья – Дембеле (Барколя, 75), Асенсио (Рамуш, 76), Мбаппе

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В статье: Лион Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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