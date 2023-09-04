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Ультрас пристыдили игроков Лиона после поражения от ПСЖ: Не оскверняйте футболку клуба. Видео
Это второе подряд разгромное поражение со счетом 1:4 для Лиона в родных стенах
скриншот из видео
"Лион' во вчерашнем матче чемпионата Франции проиграл в родных стенах "ПСЖ" со счетом 1:4.
Для болельщиков это оказалось большим разочарованием, это второе подряд разгромное поражение со счетом 1:4 для "Лиона" в родных стенах. Всего после четырех туров "Лион" имеет в своем активе одно очко и занимает последнее место в чемпионате Франции. После матча футболисты подошли к трибуне выслушать критику своих ультрас.
"До вас футболку "Лиона" носили люди, которые отдали за нее все. Не оскверняйте ее", - ультрас.
Lyon’s players are dressed down by the Bad Gones ultras in extraordinary fashion following their 4-1 home loss vs PSG:— Get French Football News (@GFFN) September 3, 2023
“There were people who wore the Lyon shirt before you who gave everything for it. Don’t defile/smear it.” pic.twitter.com/Fozj0AyqsW
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