  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Ультрас пристыдили игроков Лиона после поражения от ПСЖ: Не оскверняйте футболку клуба. Видео
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ультрас пристыдили игроков Лиона после поражения от ПСЖ: Не оскверняйте футболку клуба. Видео

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Это второе подряд разгромное поражение со счетом 1:4 для Лиона в родных стенах

Ультрас пристыдили игроков Лиона после поражения от ПСЖ: Не оскверняйте футболку клуба. Видео

скриншот из видео

UA-Футбол
Новина українською

"Лион' во вчерашнем матче чемпионата Франции проиграл в родных стенах "ПСЖ" со счетом 1:4.

Для болельщиков это оказалось большим разочарованием, это второе подряд разгромное поражение со счетом 1:4 для "Лиона" в родных стенах. Всего после четырех туров "Лион" имеет в своем активе одно очко и занимает последнее место в чемпионате Франции. После матча футболисты подошли к трибуне выслушать критику своих ультрас.

"До вас футболку "Лиона" носили люди, которые отдали за нее все. Не оскверняйте ее", - ультрас.

Читайте такжеТкачи на дне. Лион - ПСЖ 1:4. Видео голов и обзор матча

По теме
yellow-arrow
Мбаппе сделал дубль во втором матче подряд и возглавил список бомбардиров Лиги 1
yellow-arrow
Ткачи на дне. Лион - ПСЖ 1:4. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Лион – ПСЖ 1:4. Избиение младенцев
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лион
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде