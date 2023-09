Ультрас пристыдили игроков Лиона после поражения от ПСЖ: Не оскверняйте футболку клуба. Видео

"Лион' во вчерашнем матче чемпионата Франции проиграл в родных стенах "ПСЖ" со счетом 1:4.

Для болельщиков это оказалось большим разочарованием, это второе подряд разгромное поражение со счетом 1:4 для "Лиона" в родных стенах. Всего после четырех туров "Лион" имеет в своем активе одно очко и занимает последнее место в чемпионате Франции. После матча футболисты подошли к трибуне выслушать критику своих ультрас.

Lyon’s players are dressed down by the Bad Gones ultras in extraordinary fashion following their 4-1 home loss vs PSG:



“There were people who wore the Lyon shirt before you who gave everything for it. Don’t defile/smear it.” pic.twitter.com/Fozj0AyqsW