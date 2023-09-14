Мбаппе попрощался с одноклубником и назвал его одним из лучших игроков, которых он видел

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе прокомментировал переход полузащитника Марко Верратти в катарский "Аль-Араби".

"Исключительный игрок и человек. Имел честь быть рядом с тобой все эти годы, это было большим удовольствием играть с тобой. Твое время здесь никогда не будет забыто или проигнорировано. Один из лучших игроков, которых я видел. Спасибо, мой друг, я буду очень по тебе скучать", - написал Мбаппе в социальной сети.