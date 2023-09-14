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Мбаппе попрощался с одноклубником и назвал его одним из лучших игроков, которых он видел

Франция
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Нападающий ПСЖ прокомментировал трансфер одноклубника

Мбаппе попрощался с одноклубником и назвал его одним из лучших игроков, которых он видел

getty images

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе прокомментировал переход полузащитника Марко Верратти в катарский "Аль-Араби".

"Исключительный игрок и человек. Имел честь быть рядом с тобой все эти годы, это было большим удовольствием играть с тобой. Твое время здесь никогда не будет забыто или проигнорировано. Один из лучших игроков, которых я видел. Спасибо, мой друг, я буду очень по тебе скучать", - написал Мбаппе в социальной сети.


Верратти выступал за "ПСЖ" с июля 2012 года. Он сыграл в 416 матчах, забил 11 голов и сделал 61 результативную передачу.

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В статье: Марко Верратти Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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