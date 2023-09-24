Президент ПСЖ – о Мбаппе: У нас лучший игрок в мире

Президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелайфи поделился своим мнением о Килиане Мбаппе.

“У нас самый лучший игрок в мире. Я считаю, что Килиан Мбаппе заслуживает на Золотой мяч", - сказал он в интервью RMC Sport.

Напомним, что Мбаппе пропустил предсезонную подготовку ПСЖ из-за того, что не хотел подписывать новый контракт с клубом. В том числе он не попал в заявку на первый матч Лиги 1, однако затем нападающий смог договориться с парижанами.

В четырех матчах текущего сезона чемпионата Франции форвард забил семь голов. Также он отличился в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии" Дортмуд.