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Президент ПСЖ – о Мбаппе: У нас лучший игрок в мире
Между футболистом и клубом уже нет конфликта
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелайфи поделился своим мнением о Килиане Мбаппе.
“У нас самый лучший игрок в мире. Я считаю, что Килиан Мбаппе заслуживает на Золотой мяч", - сказал он в интервью RMC Sport.
Напомним, что Мбаппе пропустил предсезонную подготовку ПСЖ из-за того, что не хотел подписывать новый контракт с клубом. В том числе он не попал в заявку на первый матч Лиги 1, однако затем нападающий смог договориться с парижанами.
В четырех матчах текущего сезона чемпионата Франции форвард забил семь голов. Также он отличился в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии" Дортмуд.
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