Президент "ПСЖ" и глава Ассоциации европейских клубов (ECA) Нассер Аль-Хелаифи в очередной раз пнул Суперлигу, заявив, что "Реал" и "Барселона" должны её покинуть. При этом двери обратно "в семью" для них никто не закроет.

– Ассоциация европейских клубов быстро становится все влиятельнее.

– Раньше ФИФА, УЕФА и федерации считались самыми важными организациями в футболе. Никто не думал о клубах, а ведь клубы – это самое важное. Ничего не должно происходить без учета мнения клубов. Никаких новых правил. Если у клубов все в порядке, то и у футбола все хорошо.

ECA работает всего 15 лет. Раньше никто не приглашал нас за стол переговоров. Мы делали то, что нам говорили делать: в каких турнирах участвовать, как распределять деньги. У клубов не было права голоса. Это изменилось. Мы начали с элитных команд, но теперь и более маленькие клубы могут высказаться. Суперлига многое ускорила.

– Эта противоречивая идея дала вам большую власть и право голоса при общении с УЕФА? Такие клубы, как "ПСЖ", отказались от нового турнира и де-факто решили эту проблему.

– Суперлига? Я называю эту идею не-Суперлига. Это факт. Мы едины, как никогда прежде. Нас хотели разъединить, но все произошло ровно наоборот. Благодаря этому мы можем реализовать революционные идеи. На ужине в среду я сказал партнерам по руководству ECA: "Это словно семейный ужин". Мы работаем ради коллективного блага, хотя многие из нас могли сделать иной выбор.

УЕФА повел себя правильно, остановив Суперлигу. Вклад Александера Чеферина нужно оценить.

– Говорят, Нассер Аль-Хелайфи воюет с "Барселоной" и "Реалом".

– Эти клубы знают, что я никогда не называю их по имени – даже в более приватной обстановке. Я всегда говорю им, что они могут вернуться в ECA в любой момент. Присоединяйтесь к семье. Их ждут. "Ювентус" уже вышел из проекта Суперлиги. Они должны сделать то же самое. У них нет иного выбора.

Я не против "Барселоны" или "Мадрида". Я не собираюсь никого исключать. Я против конфликтов и ссор. Я встречался с Жоаном Лапортой и сказал ему то же самое. Если они хотят бороться, то пусть. Мы больше не будем тратить на это время. У нас есть свои дела. Мы хотим развиваться, и на сегодняшний день Суперлига – это шутка. Она была мертва до того, как о ее создании объявили, – сказал Аль-Хелайфи.