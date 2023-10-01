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Лига 1. Ренн дожал Нант в концовке

Франция
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Долгожданная победа красно-чёрных

Лига 1. Ренн дожал Нант в концовке

Фото: Stade Rennais F.C. , Twitter

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 7-й тур

Ренн, Роазон Парк

Ренн – Нант 3:1

Голы: Бурижо 6 (п), Дезире Дуэ 73, Калимуэндо 90+7 (п) – Чиривелья 45

"Ренн" прервал затянувшуюся серию неудач победой над "Нантом". После 5 ничьих подряд подопечные Брюно Женезьо заслужили себе репутацию самой миролюбивой команды Лиги 1, но страсти Бретонского дерби разбудили в "красно-чёрных" жажду побед. Также "Ренн" продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате до 11 матчей, включая игры прошлой кампании.

5 голов 5 последних матчах заставили сомневаться в атаке "Ренна". Летом клуб выложил солидные 50 миллионов на одних лишь десяток (20 за Ле Фе и по 15 за Ридера и Бласа) и все ожидали буста в креативе. "Красно-чёрные" и без того были одной из лучших атак лиги последних лет, но вместо обилия моментов фанаты видели лишь скудную игру на старте этого сезоне.

Проблемы в последней трети были и сегодня, но отсутствие дисциплины у "Нанта" позволили уйти этим недостаткам на второй план. "Канарейки" дважды глупо фолили в своей штрафной и заработали удаление на ровном месте после истерики Мохамеда за четверть часа до финального свистка. Но даже в таких условиях хозяевам с трудом удалось вырвать победу.

Кроме гола Дезире Дуэ все свои остальные моменты "Ренн" имел исключительно со стандартов. 4 после угловых, парочку после розыгрышей штрафных и ещё несколько прямыми ударами со штрафных. Приятная альтернатива, но никак не основное оружие для команды такого уровня. "Ренн" совсем не в порядке. Но "Нант" ещё хуже.

Ренн: Манданда – Трюффер, Теате, Омари, Ассиньон – Матич, Бурижо (Сантамария, 81) – Блас (Гела Дуэ, 90+1), Ридер (Дезире Дуэ, 71), Гуири (Сала, 80) – Йылдырым (Калимуэндо, 90)

Нант: Лафон – Дюверн (Пьер-Габриэль, 84), Кастеллетто, Джемерт, Мерлен – Соарес (Сиссоко, 85), Чиривелья – Мутуссами (Маркиньос Оливейра, 76), Саймон, Молле (Бамба, 61) – Мохамед

Удаление: Мохамед 77

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В статье: Ренн Нант
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