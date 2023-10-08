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Данило Игнатенко в Бордо получит нового тренера

Франция
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Бордо уволили Давида Гюйона

Данило Игнатенко в Бордо получит нового тренера

Твіттер Бордо/Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Футбольный клуб "Бордо" официально объявил об увольнении главного тренера Давида Гюйона. Французский специалист, 56 лет, занимал эту должность с февраля 2022 года.

Причиною увольнения Гюйона стал провальный старт нынешнего сезона. На данный момент "Бордо" занимает лишь 13-е место в турнирной таблице Лиги 2. В последних четырех матчах команда не одержала ни одной победы.

Напомним, за "Бордо" выступает украинский полузащитник Даниил Игнатенко. Он присоединился к французскому клубу летом 2022 года. В нынешнем сезоне на его счету 7 матчей, в которых он отличился одной голевой передачей.

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В статье: Лига 1 Бордо
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