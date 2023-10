Вратарь Клермона потерял сознание после взрыва петарды в компенсированное время

В рамках 8-го тура французской Лиги 1 "Монпелье" на своем поле принимает "Клермон".

Хозяева поля достаточно уверенно побеждали соперника со счетом 4:2, однако в компенсированное время ко второму тайму случился дикий эпизод. Возле голкипера "Клермона" взорвалась петарда. В результате 30-летний Мори Диав потерял сознание. Его вынесли с поля на носилках.

В итоге арбитр встречи был вынужден остановить поединок.

An ultra idiot from Montpellier threw a bomb that exploded near Mory Diaw, Clermont's goalkeeper. The Senegalese had to be taken out on a stretcher, completely stunned.



The individual was identified by security.



The game between Montpellier and Clermont was suspended. pic.twitter.com/mBg4DqMbtY