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Вратарь Клермона потерял сознание после взрыва петарды в компенсированное время
Матч "Монпелье" - "Клермон" был остановлен
Скріншот з трансляції
В рамках 8-го тура французской Лиги 1 "Монпелье" на своем поле принимает "Клермон".
Хозяева поля достаточно уверенно побеждали соперника со счетом 4:2, однако в компенсированное время ко второму тайму случился дикий эпизод. Возле голкипера "Клермона" взорвалась петарда. В результате 30-летний Мори Диав потерял сознание. Его вынесли с поля на носилках.
В итоге арбитр встречи был вынужден остановить поединок.
An ultra idiot from Montpellier threw a bomb that exploded near Mory Diaw, Clermont's goalkeeper. The Senegalese had to be taken out on a stretcher, completely stunned.— FOOTBALL234TV (@football234tv) October 8, 2023
The individual was identified by security.
The game between Montpellier and Clermont was suspended. pic.twitter.com/mBg4DqMbtY
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