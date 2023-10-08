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Вратарь Клермона потерял сознание после взрыва петарды в компенсированное время

Франция
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Матч "Монпелье" - "Клермон" был остановлен

Вратарь Клермона потерял сознание после взрыва петарды в компенсированное время

Скріншот з трансляції

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В рамках 8-го тура французской Лиги 1 "Монпелье" на своем поле принимает "Клермон".

Хозяева поля достаточно уверенно побеждали соперника со счетом 4:2, однако в компенсированное время ко второму тайму случился дикий эпизод. Возле голкипера "Клермона" взорвалась петарда. В результате 30-летний Мори Диав потерял сознание. Его вынесли с поля на носилках.

В итоге арбитр встречи был вынужден остановить поединок.

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В статье: Монпелье Клермон (Клермон-Ферран)
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