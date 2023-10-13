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Украинец Игнатенко официально получил нового тренера во Франции
"Бордо" возглавил экс-игрок "Ливерпуля"
Фото: twitter.com/girondins
"Бордо" объявил о назначении Альберта Риеры на пост нового главного тренера команды. Он сменил на этой должности Давида Гюйона.
Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до лета 2025 года.
Риела начинал свою тренерскую карьеру в роли ассистента менеджера в "Галатасарае", затем тренировал "Олимпию". Последним его местом работы был "Целе", который он покинул вчера. Испанец возглавлял команду с июля этого года и провел во главе 17 матчей (11 побед, 3 ничьих и 3 поражения).
В качестве игрока он известен прежде всего по выступлениям за "Ливерпуль".
Напомним, цвета "Бордо" защищает украинский полузащитник Даниил Игнатенко.
???? Le premier jour de @11RIERA11 au Haillan dans son rôle d’entraîneur ⚽????⚪ pic.twitter.com/wQgWVIjqkn— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) October 12, 2023
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