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Провансальское дерби. Ницца – Марсель: смотреть Live прямую видеотрансляцию матча

Франция
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Сражаются за вершины

Провансальское дерби. Ницца – Марсель: смотреть Live прямую видеотрансляцию матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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В поединке девятого тура Лиги 1 встретятся "Ницца" и "Марсель". Это дерби команд из южного морского побережья Франции. Оба коллектива борются за самые высокие места в чемпионате. У “Ниццы” это получается получше – команда идет на второй позиции в турнирной таблице. "Марсель" занимает шестую позицию, однако победа может перевести команду в зону Лиги чемпионов. Тем более что до сих пор марсельцам болит после того домашнего поражения 1:3 от "Ниццы" в феврале. Тогда, кстати, забил Руслан Малиновский.

Лига 1, девятый тур

21 октября, 22:00

"Ницца" - "Марсель"

Прямая трансляция: Megogo Футбол 3

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