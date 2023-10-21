Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Провансальское дерби. Ницца – Марсель: смотреть Live прямую видеотрансляцию матча
Сражаются за вершины
Getty Images/Global Images Ukraine
В поединке девятого тура Лиги 1 встретятся "Ницца" и "Марсель". Это дерби команд из южного морского побережья Франции. Оба коллектива борются за самые высокие места в чемпионате. У “Ниццы” это получается получше – команда идет на второй позиции в турнирной таблице. "Марсель" занимает шестую позицию, однако победа может перевести команду в зону Лиги чемпионов. Тем более что до сих пор марсельцам болит после того домашнего поражения 1:3 от "Ниццы" в феврале. Тогда, кстати, забил Руслан Малиновский.
Лига 1, девятый тур
21 октября, 22:00
"Ницца" - "Марсель"
Прямая трансляция: Megogo Футбол 3
Популярное сейчас
- Клуб Второй лиги официально сообщил о снятии с соревнований
- Первый Карлетто, как отец Гвардиоле. Карло Маццоне ничего не выиграл, кроме всеобщей любви
- Более полусотни ББМ. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
- Ницца отстранила игрока за пост с призывом к "черному дню для евреев"
- Игроки Реала получили спонсорские автомобили BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель, Тчуамени - самую дешевую
- Ирина Морозюк впечатлила фанатов эффектным поцелуем с бывшей женой Мандзюка. ФОТО