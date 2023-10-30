Марсель осудил поведения фанатов за нападение на автобус Лиона

Пресс-служба "Марселя" выступила с официальным заявлением по поводу нападения своих болельщиков, забросавших камнями автобус "Лиона".

"Марсель" выражает сожаление о неприемлемых инцидентах, произошедших вечером вокруг стадиона "Велодром" и связанных с командным автобусом "Лиона".

Клуб желает скорейшего выздоровления тренеру "Лиона" Фабио Гроссо и решительно осуждает агрессивное поведение, которому нет места ни в мире футбола, ни в обществе.

По вине горстки потерявших разум людей был испорчен праздник, запланированный на вечер. И 65 000 болельщиков были лишены возможности посетить футбольный матч.

Клуб выполняет решение, принятое Профессиональной футбольной лигой, и надеется, что встреча состоится как можно скорее и в наилучших условиях на "Велодроме", - говорится в заявлении.