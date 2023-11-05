Франция
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Ницца – Ренн 2:0. Фирменная победа орлят
Четвертая сухая победа кряду от Ниццы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1, 11-й тур
Ницца, Альянц Ривьера
Ницца – Ренн 2:0
Голы: Бога 45, Манданда 87 (аг)
Ницца: Булка – Росарио, Тодибо, Данте, Бар – Ндайшиме, Тюрам (Сансон, 80), Будауи – Лаборд (Гессан, 63), Моффи (Диоп, 80), Бога (Перро, 80)
Ренн: Манданда – Ассиньон, Омари, Белосьян, Трюффер – Бурижо, Матич, Ле Фе (Йылдырым, 78), Терье (Дуэ, 59) – Блас (Калимуэндо, 59), Гуири
Предупреждения: Ассиньон 17, Трюффер 68
Удаления: Ндайшиме 75 – Омари 85
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