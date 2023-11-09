Дешам считает, что Мбаппе заслуживал Золотой мяч-2023: 3-е место - разочарование

Дидье Дешам считает, что Килиан Мбаппе заслуживал на "Золотой мяч" в 2023 году.

Форвард "ПСЖ" и сборной Франции занял 3-е место в итоговом голосовании. Обладателем "Золотого мяча" стал Лионель Месси.

"Победа [Мбаппе] была бы заслуженной. То, что он занял 3-е место - очередное разочарование.

Я не говорю, что Месси или Холанд не заслуживали победы. Он молод, но годы проходят. С его достижениями он заслуживал приз.

Мне не нужно его утешать. Он явно разочарован", - сказал главный тренер сборной Франции.