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Дешам считает, что Мбаппе заслуживал Золотой мяч-2023: 3-е место - разочарование

Франция

Наставник сборной Франции прокомментировал итоги Золотого мяча-2023

Дешам считает, что Мбаппе заслуживал Золотой мяч-2023: 3-е место - разочарование

Getty Images/Global Images Ukraine

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Дидье Дешам считает, что Килиан Мбаппе заслуживал на "Золотой мяч" в 2023 году.

Форвард "ПСЖ" и сборной Франции занял 3-е место в итоговом голосовании. Обладателем "Золотого мяча" стал Лионель Месси.

"Победа [Мбаппе] была бы заслуженной. То, что он занял 3-е место - очередное разочарование.

Я не говорю, что Месси или Холанд не заслуживали победы. Он молод, но годы проходят. С его достижениями он заслуживал приз.

Мне не нужно его утешать. Он явно разочарован", - сказал главный тренер сборной Франции.

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Лионель Месси Золотой мяч Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
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Источник:
rmcsport.bfmtv
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