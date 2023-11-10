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Лига 1. Монпелье - Ницца 0:0. Ничья, как подарок для ПСЖ
Сухие нули в Монпалье
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Этот поединок не обещал каких-то сюрпризов, однако смог удивить. "Монпелье", клуб, находящийся в нижней части турнирной таблицы в родных стенах принимал лидера чемпионата - "Ниццу".
Гости, которые являются абсолютной сенсацией этого сезона, пропустив всего 4 гола в 11 матчах и держа на замке собственные ворота в последних 6 поединках, взяли довольно быстро мяч под свой контроль, что было довольно ожидаемо, учитывая то, что хозяева - одна из худших команд в Лиге 1 по показателю владения мячом.
"Ницца" уверенно и грамотно действовала в защите, не давая хозяевам поля даже малейшей надежды на успех в атаке. С течением времени, подопечные Фариоли наращивали обороты и все активнее начали идти вперед и создавать опасность у ворот Лекомта.
Но на 30-й минуте игры, в одной из очередных своих атак, они упустили Адамса, который стремительно выбежал в контратаку, оставил в дураках Тодибо и пробил в дальний угол, но к счастью для "орлов", стойка ворот спасла их от пропущенного гола и сохранила сухую серию.
На старте второго тайма мы увидели продолжение картины первого, "Ницца" на правах лидера больше владела мячом, но до остроты на завершающей стадии не доходило. Хозяева действовали в ненавязчивом стиле, но, при этом, такой подход едва не принес свой результат, но им не хватало мастерства и везения у ворот Булки.
Если в первом тайме минимальная инициатива у ворот соперника была на стороне гостей, то в же во втором тайме ситуация кардинально изменилась. По показателю ожидаемых голов, хозяева владели преимуществом. Наставник гостей Франческо Фариоли, обескураженный инертностью нападающих команды, меняет с 60-й по 67-ю минуты игры всю тройку нападающих "орлов".
Но это не принесло ожидаемых надежд для Фариоли. Ничья 0:0. Очередной, присущий уже для "Ниццы" матч с минимальным количеством моментов, только с поправкой на то, что и хозяева могли сегодня вырвать победу, конечный результат является справедливым итогом матча. "Ницца" теряет очки в Монпелье, и с большой долей вероятности, так же потеряет и первую строчку в этом туре. В случае победы в своих матчах: и "ПСЖ", и "Монако", имеют возможность обойти "орлов".
Лига 1, 12-й тур, 10.11.23
Монпелье. Стад де ла Моссон
Арбитр: Салем Заед Бен Эль Хадж
Монпелье - Ницца 0:0
"Монпелье": Лекомт - Сен-Люс (Жульен), Эстев, Омерагич, Сако - Ферри, Шотар - Файяд (Казри), Саванье (Ебоа), Аль-Тамари - Адамс
"Ницца": Булка - Бар (Пьерро), Данте, Тодибо, Росарио - Тюрам, Сансон, Будауи - Бога (Диоп), Моффи (Гессан), Буанани (Ляборд)
Предупреждения: Росарио, Будауи, Тодибо, Бар
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