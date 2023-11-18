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Мбаппе хочет сыграть на Олимпийских играх

Франция

Это было бы круто

Мбаппе хочет сыграть на Олимпийских играх

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Звездный нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал на пресс-конференции, что будет очень рад, если представится возможность сыграть на Олимпийских играх-2024 за команду своей страны.

Решает мой работодатель. Мне будет приятно сыграть за олимпийскую сборную, но если работодатель не хочет, я поддержу его решение. Я не думаю, что займет много времени, чтобы обдумать это. Если да, то да, если нет, то нет. Я хочу сыграть на Олимпиаде, и я думаю, что люди также этого хотят.

Отметим, что за олимпийскую сборную могут выступать игроки молодежной сборной и еще 3 футболиста любого возраста.

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Источник:
RMC
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