Мбаппе хочет сыграть на Олимпийских играх

Звездный нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал на пресс-конференции, что будет очень рад, если представится возможность сыграть на Олимпийских играх-2024 за команду своей страны.

Решает мой работодатель. Мне будет приятно сыграть за олимпийскую сборную, но если работодатель не хочет, я поддержу его решение. Я не думаю, что займет много времени, чтобы обдумать это. Если да, то да, если нет, то нет. Я хочу сыграть на Олимпиаде, и я думаю, что люди также этого хотят.

Отметим, что за олимпийскую сборную могут выступать игроки молодежной сборной и еще 3 футболиста любого возраста.