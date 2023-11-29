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Ливерпуль может подписать Мбаппе, но только при одном условии
Если не вмешается Реал
Getty Images/Global Images Ukraine
Контракт французского форварда с ПСЖ истекает в июне 2024 года, Мбаппе имел возможность продлить свое соглашение до 2025 года, но решил этого не делать.
Журналист L'Equipe Лоик Танзи отметил, что у "Ливерпуля" есть шанс подписать Мбаппе, лишь тогда, когда "Мадрид" не будет участвовать в переговорах.
"Ливерпуль хотел его подписать это тогда, когда он играл за Монако", - сказал Танзи перед ничьей ПСЖ с Ньюкаслом (1:1)
"Если Мадрид решит не подписывать с ним контракт, я думаю, что у Ливерпуля есть шанс"
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