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Ливерпуль может подписать Мбаппе, но только при одном условии

Франция

Если не вмешается Реал

Ливерпуль может подписать Мбаппе, но только при одном условии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Контракт французского форварда с ПСЖ истекает в июне 2024 года, Мбаппе имел возможность продлить свое соглашение до 2025 года, но решил этого не делать.

Журналист L'Equipe Лоик Танзи отметил, что у "Ливерпуля" есть шанс подписать Мбаппе, лишь тогда, когда "Мадрид" не будет участвовать в переговорах.

"Ливерпуль хотел его подписать это тогда, когда он играл за Монако", - сказал Танзи перед ничьей ПСЖ с Ньюкаслом (1:1)

"Если Мадрид решит не подписывать с ним контракт, я думаю, что у Ливерпуля есть шанс"

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Источник: Футболисты ПСЖ были рады уходу Месси и Неймара из клуба
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