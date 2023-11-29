Ливерпуль может подписать Мбаппе, но только при одном условии

Контракт французского форварда с ПСЖ истекает в июне 2024 года, Мбаппе имел возможность продлить свое соглашение до 2025 года, но решил этого не делать.

Журналист L'Equipe Лоик Танзи отметил, что у "Ливерпуля" есть шанс подписать Мбаппе, лишь тогда, когда "Мадрид" не будет участвовать в переговорах.