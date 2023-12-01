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Реал предпримет последнюю попытку, чтобы договориться с Мбаппе

Франция
Обновлено

Клуб попытается договориться с игроком

Реал предпримет последнюю попытку, чтобы договориться с Мбаппе

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Контракт Мбаппе истекает летом 2024 года, и как сообщается, 24-летний игрок не планирует в ближайшее время продлевать его.

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"Реал Мадрид" собирается сделать французскому форварду последнее предложение, чтобы попытаться подписать Мбаппе бесплатно. Об этом сообщает испанское издание "Relevo".

Клуб готов платить футболисту 35 миллионов евро за сезон. Но если игрок не согласится, то "Реал" больше пробовать не будет, сообщает источник.

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Источник:
sportsbrief
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