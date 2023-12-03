Лига 1. Марсель - Ренн 2:0. Важная победа провансальцев

Лига 1, 14-й тур

Марсель, "Велодром"

Арбитр: Вилли Делажо

"Марсель" - Ренн" 2:0

Голы: Обамеянг 8(П), Унахи 65

"Марсель": Лопес - Клосс(Мурильо), Жиго, Мбемба, Лоди(Муге) - Кондогбия, Унахи - Ндиайе, Харит(Верету), Сарр(Балерди) - Обамеянг(Витинья)

"Ренн": Манданда - Ву, Белочян, Теат(Омари) - Бурижо(Асиньон), Матич, Сантамария(Кулимуэндо), Трюффер - Гуири, Ле Фе(Блас) - Терье(Йлдирим)

Предупреждения: Сантамария, Матич, Муге, Гуири

Удаления: Ву(61), Ндиайе(67)

С первых минут матча гости завладели инициативой и пошли вперед, и неплохо обострили у ворот Лопеса, но "провансальцам" удалось отбиться и сразу же организовать контратаку, Ндиайе обыгрался с Харитом и выскочил на ворота "Ренна", где его снес в подкате Кристофер Ву, арбитр сразу показал на одиннадцатиметровый удар, а 34-летний Обамеянг переиграл с отметки 38-летнего Манданда, хозяева повели в счете.

После пропущенного гола футболисты "Ренна" вернули себе контроль над мячом, в течение первого тайма процент владения не опускался ниже 60-ти в пользу гостей, но это существенных диведентов не приносило подопечным Жульена Стефана, "Марсель" отошел назад и близко не подпускал соперника к собственным воротам.

В первом тайме основная борьба проходила в центре поля, "Марсель" играл вторым номером, а "Ренн" не спешил отыгрываться, команды на двоих нанесли лишь один удар в створ ворот.

Старт второго тайма особо ничего не изменил в игре команд, "Ренн" пытался диктовать игру, но делал это довольно вяло, ключевой эпизод в этом матче состоялся уже на 60 минуте игры, в одной из атак гости потеряли мяч возле штрафной площадки хозяев, и главный антигерой первого тайма - Кристофер Ву в жестком подкате сбивает соперника, арбитр сразу потянулся за красной карточкой, довольно странное решение Вилли Делажо, в этом эпизоде можно было ограничиться и желтой.

"Марсель" сразу бросился реализовывать свое численное преимущество, и уже через четыре минуты после удаления Ву, им удалось забить второй гол в этом матче. Унахи ворвался в штрафную площадку не встретив сопротивления со стороны защитников, которые так и не решили, кто будет останавливать соперника, и пробил точно в верхний угол ворот.

Далее события происходили не менее активно, уже через две минуты команды играли в равных составах. Подопечные Гаттузо атаковали, Ндиайе пробросил мяч вперед в штрафной площади гостей, слишком отпустил его и наступил на голеностоп Белочьяна, арбитр, не колеблясь, удалил марсельца.

Даже находясь в равных составах гости не смогли нанести хотя бы одного удара в створ ворот Лопеса, подопечные Гаттузо хорошо отыгрывали в защите, не пуская соперника близко к собственным воротам, и вся опасность от футболистов "Ренна" шла лишь с дальних ударов.

"Марсель" одерживает важную победу над конкурентом в турнирной таблице, продемонстрировав хорошую реализацию моментов, это лишь вторая победа для Гаттузо в Лиге 1. "Провансальцы" набирают 17 очков и поднимаются на девятую строчку в таблице, имея игру в запасе, "Ренн" остается на 12 месте.