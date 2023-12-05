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У ПСЖ есть два аргумента, которые могут убедить Мбаппе остаться
Клуб намерен продлить контракт
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Контракт французского футболиста с "ПСЖ" истекает летом 2024 года. В январе Мбаппе сможет свободно вести переговоры с заинтересованными клубами.
У президента Аль-Хелаифи есть два аргумента, которые могут убедить игрока остаться в клубе. Об этом сообщает издание "АЅ".
Первый - Олимпийские игры в Париже, на которых Мбаппе хочет сыграть.
"Мне будет приятно играть в них, но если мой работодатель этого не захочет, я поддержу его решение", - признался он в ноябре
Второй - возможность стать лучшим бомбардиром в истории, а следовательно, лучшим игроком Лиги 1.
В этом сезоне Килиан сыграл 18 матчей, забил 18 голов и отдал 2 ассиста
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