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У ПСЖ есть два аргумента, которые могут убедить Мбаппе остаться

Франция

Клуб намерен продлить контракт

У ПСЖ есть два аргумента, которые могут убедить Мбаппе остаться

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Контракт французского футболиста с "ПСЖ" истекает летом 2024 года. В январе Мбаппе сможет свободно вести переговоры с заинтересованными клубами.

У президента Аль-Хелаифи есть два аргумента, которые могут убедить игрока остаться в клубе. Об этом сообщает издание "АЅ".

Первый - Олимпийские игры в Париже, на которых Мбаппе хочет сыграть.

"Мне будет приятно играть в них, но если мой работодатель этого не захочет, я поддержу его решение", - признался он в ноябре

Второй - возможность стать лучшим бомбардиром в истории, а следовательно, лучшим игроком Лиги 1.

В этом сезоне Килиан сыграл 18 матчей, забил 18 голов и отдал 2 ассиста

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