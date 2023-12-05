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Буффон – о критике в адрес Доннаруммы: Я думаю, что этот момент он переживет
Легенда футбола поделился своими мыслями
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Итальянский экс-футболист Джанлуиджи Буффон, игравший на позиции голкипера, поделился своими мыслями относительно критики в сторону вратаря "ПСЖ" и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы.
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"Я думаю, что этот момент он переживет. Он столкнулся с несколькими неудачными эпизодами. За это его критиковали, но теперь он имеет броню, которая позволит ему без проблем двигаться вперед", — сказал Буффон Sky Sport.
Отметим, что в этом сезоне голкипер сыграл 18 матчей и пропустил 18 мячей.
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