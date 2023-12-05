Буффон – о критике в адрес Доннаруммы: Я думаю, что этот момент он переживет

Итальянский экс-футболист Джанлуиджи Буффон, игравший на позиции голкипера, поделился своими мыслями относительно критики в сторону вратаря "ПСЖ" и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы.

"Я думаю, что этот момент он переживет. Он столкнулся с несколькими неудачными эпизодами. За это его критиковали, но теперь он имеет броню, которая позволит ему без проблем двигаться вперед", — сказал Буффон Sky Sport.