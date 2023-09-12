Спаллетти начинает от стенки. Сборная Италии в отчаянии и готовится к плей-офф

Финал Чемпионата Мира-1970, победа на нем в 1982-ом, третье место в 1990-ом и сразу же невыход на следующий Чемпионат Европы. Финал ЧМ-1994 и сразу же невыход из группы на Евро-1996, финал Евро-2000 и сразу же всего 1/8 финала ЧМ-2002, победа на ЧМ-2006 и всего лишь четвертьфинал Евро-2008, финал Евро-2012 и сразу же невыход из группы на ЧМ-2014, победа на Евро-2020 и сразу же невыход на ЧМ-2022.

Провал после громкого успеха уже стал традицией сборной Италии. Но теперь ей впервые с 1960-го года грозит неучастие в двух крупных турнирах подряд. И такой исход даже не особо удивит. Фабио Каннаваро и вовсе считает, что после 2006-го года на сборную опустилась тьма.

Генералы вчерашней войны

Причины таких провалов обычно те же. Тренеры сборной Италии постоянно готовились ко вчерашней войне. На следующий турнир они ехали с теми же, кто завоевывал успех на предыдущем. Даже если были совершенно не в форме. И с той же тактикой. Также тренеры часто начинали ссориться с игроками, исключая их и портя атмосферу.

Туда же занесло и Роберто Манчини. После невыхода на Мундиаль-2022 он объявил смену поколений, революцию, но ещё летом 2022-го в Финалиссиме против Аргентины выставил ветеранов. И влетел - 0:3. Он упорно доверял ветеранам и своим любимцам, даже когда плохо играли в клубах, и игнорировал игроков в форме. Например, вообще не приглашал капитана чемпионского "Милана" Давиде Калабрию и лидера его центра поля Сандро Тонали.

Он также поссорился со своим бывшим любимцем Николо Дзаньоло и одним из лучших вингеров Серии А Маттиа Дзакканьи и исключал их по дисциплинарным причинам.

Зато он активно приглашал малоизвестных игроков - из швейцарской лиги, из Серии Б, из молодёжных команд. Еще и натурализовывал игроков итальянского происхождения из Германии, Аргентины. Даже не желал праздновать успех итальянских клубов в Еврокубках в сезоне 2022/23. Бурча, что нечего праздновать, поскольку итальянцев там почти нет. Набрасывался на клубы и Федерацию, обвиняя в нежелании развивать итальянцев.

В целом он вызывал много игроков и постоянно искал новых. Уже начинало казаться, что "я дерусь просто потому что дерусь". Что приглашает новых просто потому что они новые. Попасть в сборную стало легко, её футболка обесценилась. Не случайно теперь Лучано Спаллетти говорит, что попадание в сборную должно быть большой честью, и его нужно заслужить тяжелой стабильной работой. Ясно, в чей огород этот камень.

И если бы только игроки. Исчезла игра. Владение мячом, игра в короткий пас, желание доминировать, что Манчини привил сборной, были свежим ветром на победном Евро. Но уже в сентябре в продолжении Отбора на Чемпионат Мира сборная выглядела тяжеловесной. Все сводилось к банальным медленным безыдейным перекатываниям мяча далеко от ворот с огромными, но бесполезными процентами владения.

На эту игру уже было невозможно смотреть. Она напоминала игру сборной Испании в последние годы с её тысячами бесцельных поперечных передач. И изменить тренер ничего не мог. Даже, казалось, не хотел. Ещё и характер был потерян. Нереализованный пенальти в обоих матчах против Швейцарии, пропущенные от Северной Македонии на 89-ой и от Испании на 88-ой минутах, стоившие вылета.

Сборная в целом пропускала почти в каждом матче. На данный момент - в восьми из десяти своих последних домашних и в шести из семи последних на всех полях. Дом перестал быть ее крепостью, ведь провалы против Болгарии, Швейцарии, Северной Македонии состоялись в Италии.

Настолько перестал, что в Милане болельщики решили не поддержать сборную, а засвистать и забросать долларами вратаря Джанлуиджи Доннарумму за его клубные дела - уход из "Милана" в "Пари Сен-Жермен". Спаллетти вчера даже пришлось заявлять: "Мы должны уметь играть при любой атмосфере и не можем ничего требовать от болельщиков". Будто играет сегодня в гостях.

В общем гармония была потеряна. Главный секрет успеха сборной на Евро был в сплоченности. И в штабе, и на ближайших менеджерских должностях работали исключительно друзья и давние соратники Манчини. Но они начали уходить. Глава делегации и лучший друг Роберто Джанлука Виалли скончался, и говорят, что Манчини до сих пор не оправился от этого. Аттилио Ломбардо решил поработать главным тренером в юношеской сборной.

А в начале августа первый помощник главного тренера Альбериго Эвани поссорился с Федерацией и ушёл. Говорили даже, что поссорился с Манчини по поводу вызова Леонардо Бонуччи (Эвани считал, что время Лео в сборной истекло).

Уже после ухода Манчини обвинил главу Федерации Габриэле Гравину во вмешательстве в дела сборной "на всех уровнях". Заявил, что требовал от босса тишины, но не получил. Что босс требовал ухода двух ближайших к Манчини людей, и это было невозможно стерпеть. Гравина же назвал эти обвинения "обескураживающими, неправильным и оскорбительными".

Роберто явно надоел своими жалобами, ворчанием, зашоренностью и непонятными кадровыми и тактическими решениями болельщикам, чиновникам Федерации и даже игрокам. По крайней мере, части.

Когда-то прочное здание развалилось.

Циники могут сказать, что все это чепуха. Напомнить, что в начале августа Манчини был назначен координатором молодёжных и юношеских сборных Италии, то есть возглавил всю профессиональную пирамиду. А такого назначения не добиваются, если хотят уходить. Что все изменили лишь деньги, вкусное предложение от сборной Саудовской Аравии.

Но на самом деле все факторы имеют значение. Ведь Роберто известен как контроль-фрик, как диктатор, и вмешательств в его работу и чужих людей не терпит. Разозлить его легко.

Плохое наследство

Что теперь? Лучано Спаллетти кажется отличным выбором на пост преемника. Федерация хотела сохранить атакующий комбинационный стиль игры, схему 4-3-3. При этом добавить, точнее вернуть скорость, агрессию, движение с мячом и особенно без, высокий прессинг. То есть играть как "Наполи" сезона 2022/23. Также хотела тишины. Потому и избрала не Антонио Конте.

Свежий Чемпион Италии, строитель великолепного "Наполи", а также яркой "Ромы" в двух каденциях, симпатичного "Удинезе". Реаниматор "Интера" после семи лет без Лиги Чемпионов. Лучано начал тренировать в Серии А в 1997-ом году и знает об итальянском футболе все, пережил все. Он абсолютно заслужил это назначение.

Новый глава делегации Джанлуиджи Буффон способен занять место Виалли и помочь сборной не меньше. Создать ту же гармонию, которую на пике создал Манчини.

Вместе с тем, те же проблемы остаются. Игроков уровня сборной и вправду не хватает. Почти все центральные защитники и большинство крайних привыкли играть в схеме с тремя центральными. Доннарумма остаётся в воротах, несмотря на явное падение уровня после подвигов на Евро-2020. Его сейчас нещадно клюют за пропущенный штрафной удар во вратарский угол в субботу.

Вингеры очень однообразны по стилю, крайне нестабильны, мало забивают и постоянно травмируются. Большинство из них и не лидеры в своих командах. Ньонто вылетел из АПЛ и не играл в "Лидсе", Распадори сидит в запасе "Наполи", Политано - наименее яркий игрок атаки чемпиона. Кьеза постоянно травмирован, Дзаньоло остановился в развитии, Дзакканьи не тянет наивысший уровень.

Ну а позиция центрфорварда - больная тема. В субботу в Северной Македонии Чиро Иммобиле забил свой первый гол с игры за сборную с того самого Евро-2020. Он уже отпраздновал 200 голов в карьере в лигах Топ-5, но в футболке "адзурри" выглядит гораздо хуже. На него уже и не надеются.

Кто за ним? Распадори. Скамакка просидел в запасе "Вест Хэма" и только начинает оживать в "Аталанте". Он даже не вызван сейчас. Сенсация марта натурализованный аргентинец Матео Ретеги (голы Англии и Мальте) уже в июне сел в запас и в субботу из него не вышел. Говорили, что его заберут "Милан", "Интер", "Лацио", а в итоге он в новичке Серии А "Дженоа".

В Скопье сборная неплохо провела первый тайм, кое-что создавала. В целом по матчу игра в обороне понравилась Спаллетти. Но вновь, по старой традиции, после первого же забитого отошла в оборону, спала и в итоге пропустила. В итоге все выглядело больше похожим на позднего Манчини. И в сборной это признают. Ещё бы. 72 процента владения мячом, но всего девять ударов по воротам против десяти - соперника...

Спаллетти даже заявил, что сборная плохо показала себя в единоборствах и борьбе за отскоки, вторые мячи. Что не хватало качества пасов в центре поля и терпения в атаке. Требует демонстрировать голод и быть "достойными нашей истории".

А болельщики в шоке, в отчаянии. Многие уже просто не верят в выход на Евро и говорят, что "Украина уже облизывается, глядя на такую Италию". Пресса даёт заголовки о потребности в спасении Италии, о насмешке над болельщиками, о тяжелом карабкании наверх, об анемии, о вечере спотыканий, о горьком дебюте Спаллетти. Corriere Dello Sport дал заголовок: "Таков наш уровень".

Его главный редактор Иван Дзадзарони писал: "Могут ли 97 откровенно грустных минут в Скопье погасить энтузиазм, энергию, порожденную сменой тренера, которая никогда не была такой желаемой для итальянцев? Могут. Мы уже давно не можем представить себе сборную, способную доказать свою силу. Даже самый слабый соперник осложняет нам жизнь. Мы должны поскорее забыть нестерпимом периоде Манчини. Но в субботу Манчини был везде".

Более того, можно и "поздравить" нового наставника с первым скандалом его каденции. Немного времени заняло. СМИ сообщили вчера, что Марко Верратти отказался от приглашения в сборную. Видимо, чтобы уделить внимание своему догоростоящему трансферу в Катар. Тренер отрицал такое и заявил, что просто не вызвал игрока без игровой практики. Но не все ему поверили.

Спаллетти говорит, что сборная играет не на стадионе, а по всей Италии и для итальянцев по всему миру. Тонали призывает вновь стать Италией. Федерико Димарко заявляет, что матч с Украиной теперь стал плей-офф, и в нем нужна лишь победа. О плей-офф сегодня пишут и крупнейшие газеты Италии. Итальянцы любят говорить, что действуют лучше всего, когда прижаты к стенке. Каденция Лучано начинается от стенки.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, Dailymotion, Calciomercato