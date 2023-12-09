Лига 1. Ренн - Монако 1:2. Монегаски выгрызают победу

Лига 1, 15-й тур

Ренн. "Роазон Парк"

Арбитр: Клеман Тюрпен

"Ренн" - "Монако" 1:2

Голы: Вандерсон 51, Фофана 85 - Бурижо 90 (П)



"Ренн": Манданда - Омари, Белочян, Теат - Бурижо, Ле Фе, Сантамария, Трюффер - Гуири, Блас, Калимуэндо

"Монако": Кен - Вандерсон, Синго, Салису, Якобс - Камара, Закария - Минамино, Фофана, Головин - Балогун

Предупреждения: Камара, Вандерсон, Салису, Закария, Синго, Омари, Бурижо, Теат

Удаление: Вандерсон (75 вторая желтая)

К стартовому поединку команды подошли в разных кондициях. "Ренн" в своем активе имел 15 очков в Лиге, это их худший результат после 14 игр в высшем дивизионе с 2003-04. Подопечные Жульена Стефана расположилась на 12 месте.

"Монако" расположился на третьей строчке, отставая от лидирующего "ПСЖ" на 6 очков. Перед поединком у гостей была неутешительная статистика, они проиграли две из последних трех выездных игр Лиги 1, не проиграв ни одной из предыдущих четырех.

Следует отметить, что "Ренн" очень удобный соперник для "монегасков". Хозяева - это команда, у которой "Монако" выиграл больше всего матчей во Франции (с сегодняшним матчем уже 51 победа, 24 ничьи и 19 поражений).

В старте матча команды выдали достаточно равную игру, но с течением времени чувствовалось, что гости лишь набирают обороты, преимущество во владении мячом и ударах было в пользу "Монако", однако, и "Ренн" имел возможность отличиться, но в первом тайме на табло сохранились закономерные нули.

В начале второго тайма гостям удалось реализовать свою возможность выйти вперед в этом матче. Футболисты "Монако" выбежали в быструю контратаку, после навеса с правого фланга Балогун поборолся за мяч в штрафной площадке и отдал пас на Вандерсона, который смог пробить Стива Манданда. Гости выходят вперед на 51 минуте матча.

После пропущенного гола футболисты "Ренна" активизировались и начали активнее выходить в атаки, гостям удавалось остро отвечать на контратаках.

Очень много было борьбы на поле, команды фолили, за 70 минут матча Тюрпен показал на две команды 8 желтых карточек, а уже на 75 минуте показывает вторую желтую Вандерсону и удаляет бразильца, который был автором забитого мяча.

Хозяева играя в большинстве, почувствовали в себе силы изменить счет в матче, несколько хороших возможностей было у подопечных Стефана, чтобы сравнять счет, но на высоте сыграл голкипер "монегасков" - Кен.

"Монако" в меньшинстве не закрылся у собственных ворот, гостям удалось отбиться и выйти в атаку большими силами, к которой хозяева не были готовы, Фофана пробежал с мячом по центру, вошел в штрафную площадь и пробил Манданда.

Когда казалось, что этот мяч снял уже все вопросы в этом матче, "Ренн" смог вернуться в игру и сохранить интригу до финального свистка. Фофана в собственной штрафной снес Дуэ, Тюрпен указывает на отметку, а Бурижо реализовывает пенальти. Хозяева продолжали давить на ворота Кена до самого финального свистка, голкипер "Монако" играл безупречно и спас для своей команды эту победу.

Гости победили на классе, им сегодня удалось реализовать свои моменты и не дать сопернику возможность реализовать их моменты.