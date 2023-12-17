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Лига 1. Брест вернулся в топ-4, подъём Страсбура и очередная осечка Ренна

Франция
Обновлено

Страсбур впервые выиграл две игры кряду

Лига 1. Брест вернулся в топ-4, подъём Страсбура и очередная осечка Ренна

Фото: Stade Brestois 29, x

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1, 16-й тур

Нант, Стад ля Божуар

Нант – Брест 0:2

Голы: Маньетти 49, Мунье 57

Нант: Лафон, Кастеллетто (Сантонз, 58), Паллуа, Джемерт, Мерлен (Хаджам, 83), Сиссоко (Аблин, 72), Молле, Чиривелья, Дуглас (Маркиньос, 58), Саймон, Мохамед

Брест: Бизот, Лала, Шардонне, Брассье, Локо, Ле-Мелу, Маньетти (Мартен, 71), Камара (Думбия, 65), Дель Кастийо (Перейра Лаже, 64), Ле Дуарон (Ле Кардиналь, 86), Мунье (Сатриано, 71)

Тулуза, Стадиум де Тулуз

Тулуза – Ренн 0:0

Тулуза: Рест, Деслер (Мависса Элеби, 57), Николайсен, Коста, Диарра, Суасо (Беграуи, 82), Сьерро, Кассерес (Спирингс, 71), Сесар Хелаберт (Скюття, 71), Сиссоко (Магри, 57), Даллинга

Ренн: Манданда, Ассиньон (Дуэ, 29), Ву, Теате, Омари, Трюффер (Нагида, 58), Сантамария, Блас (Дуэ, 78), Ле Фе (Матич, 57), Терье (Йылдырым, 78), Калимуэндо

Лорьян, Стад дю Мустуа

Лорьян – Страсбур 1:2

Голы: Дьенг 53 – Баква 14, Гамейро 49

Лорьян: Мвого, Менди, Тальби, Туре, Менди (Йонгва, 71), Февр, Понко (Ле Бри, 79), Абержель, Инносент (Макенго, 79), Тосин (Дукуре, 71), Дьенг (Крупи, 55)

Страсбур: Зельс, Гильбер, Перрен, Силла (Соу, 67), Делен (Сеная, 37), Мванга, Сиссоко, Диарра (Деменге, 85), Гамейро (Мотиба, 76), Баква (Анжело Габриэл, 84), Эмега (Себас, 76)

Метц, Стад Сен-Симфорьен

Метц – Монпелье 0:1

Гол: Эстев 9

Метц: Укиджа, Колен (Сабали, 86), Траоре, Эрей, Юдоль, Камара (Ндорам, 46), Джаллоу (Сане, 46), Жан-Жак, ван ден Керкхоф, Диалло (Асоро, 55), Элизор

Монпелье: Лекомт, Тшато, Жюльен, Омерагич, Эстев, Давин, Саванье, Ферри (Файяд, 86), Шотар, Аль-Тамари (Кулибали, 65), Адамс (Йебоа, 86)

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