С дублем Мбаппе. ПСЖ - Мец 3:1. Обзор матча, видео голов

Именитый ПСЖ спокойно разобрался с "Метцем" в последнем матче календарного года. Парижане забили трижды, хотя однажды пропустили в свои ворота. Героем матч стал Килиан Мбаппе, в активе которого – дубль.

Как это было – смотрите в видеообзоре матча Лиги 1.

Лига 1. 17-й тур

ПСЖ – Мец 3:1

Голы: Витинья 49, Мбаппе 60, 83 – Юдоль 72