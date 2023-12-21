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С дублем Мбаппе. ПСЖ - Мец 3:1. Обзор матча, видео голов

Франция

ПСЖ - Мец ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.12.2023 ⋇ Лига 1 на UA-Футбол

С дублем Мбаппе. ПСЖ - Мец 3:1. Обзор матча, видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Именитый ПСЖ спокойно разобрался с "Метцем" в последнем матче календарного года. Парижане забили трижды, хотя однажды пропустили в свои ворота. Героем матч стал Килиан Мбаппе, в активе которого – дубль.

Как это было – смотрите в видеообзоре матча Лиги 1.

Лига 1. 17-й тур

ПСЖ – Мец 3:1

Голы: Витинья 49, Мбаппе 60, 83 – Юдоль 72

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Метц Пари Сен-Жермен
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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