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С дублем Мбаппе. ПСЖ - Мец 3:1. Обзор матча, видео голов
ПСЖ - Мец ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.12.2023 ⋇ Лига 1 на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Именитый ПСЖ спокойно разобрался с "Метцем" в последнем матче календарного года. Парижане забили трижды, хотя однажды пропустили в свои ворота. Героем матч стал Килиан Мбаппе, в активе которого – дубль.
Как это было – смотрите в видеообзоре матча Лиги 1.
Лига 1. 17-й тур
Голы: Витинья 49, Мбаппе 60, 83 – Юдоль 72
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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