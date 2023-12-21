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Соперник Шахтера снова не победил. Видеообзор матча Монпелье - Марсель 1:1
Монпелье - Марсель ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.12.2023 ⋇ Лига 1 на UA-Футбол
Фото: twitter.com/OM_Officiel/Автор - невідомий
К "Марселю" сейчас будет приковано больше внимания украинских болельщиков, ведь провансальцы стали соперником "Шахтера" в стыковом раунде Лиги Европы. Команда Гатуззо в очередном матче Лиги 1 в очередной раз не победила – ничья 1:1.
Как это было – смотрите в видеообзоре матча чемпионата Франции.
Голы: Файяд 14 – Верету 52
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