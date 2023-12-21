Соперник Шахтера снова не победил. Видеообзор матча Монпелье - Марсель 1:1

К "Марселю" сейчас будет приковано больше внимания украинских болельщиков, ведь провансальцы стали соперником "Шахтера" в стыковом раунде Лиги Европы. Команда Гатуззо в очередном матче Лиги 1 в очередной раз не победила – ничья 1:1.

Как это было – смотрите в видеообзоре матча чемпионата Франции.

Монпелье – Марсель 1:1

Голы: Файяд 14 – Верету 52