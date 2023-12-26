16-летний брат Мбаппе ведет переговоры с ПСЖ о первом профессиональном контракте

Брат Килиана Мбаппе ведет переговоры о первом профессиональном контракте.

16-летний Этан, напомним, в декабре дебютировал за "ПСЖ", выйдя на 92-й минуте в матче против "Метца".

Теперь Этан ведет переговоры с "ПСЖ" о подписании первого профессионального контракта. Его юношеское соглашение истекает в конце сезона. Брат Мбаппе хотел бы остаться в парижском клубе.