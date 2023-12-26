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16-летний брат Мбаппе ведет переговоры с ПСЖ о первом профессиональном контракте

Франция

Этан в декабре дебютировал за ПСЖ

16-летний брат Мбаппе ведет переговоры с ПСЖ о первом профессиональном контракте

Getty Images

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Брат Килиана Мбаппе ведет переговоры о первом профессиональном контракте.

16-летний Этан, напомним, в декабре дебютировал за "ПСЖ", выйдя на 92-й минуте в матче против "Метца".

Теперь Этан ведет переговоры с "ПСЖ" о подписании первого профессионального контракта. Его юношеское соглашение истекает в конце сезона. Брат Мбаппе хотел бы остаться в парижском клубе.

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Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе Этан Мбаппе
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Источник:
getfootballnewsfrance
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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