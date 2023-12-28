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Фабио Гроссо требует от Лиона компенсацию за репутационный ущерб

Франция

30 ноября французский клуб объявил об увольнении Гроссо

Фабио Гроссо требует от Лиона компенсацию за репутационный ущерб

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший главный тренер "Лиона" Фабио Гроссо требует денежную компенсацию за имиджевый ущерб, причиненный ему увольнением из команды, сообщает Соггіеге dello Sport. Напомним, 30 ноября французский клуб объявил об увольнении Гроссо с поста главного тренера команды.

По данным источника, итальянский специалист не намерен идти на уступки "Лиону" и разрывать контракт с французским клубом, который рассчитан до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон. Экс-игрок сборной Италии считает, что его увольнение нанесло ему имиджевый и репутационный ущерб, и требует 1,5-2 млн евро компенсации.

Напомним, Фабио Гроссо возглавил французский клуб 16 сентября этого года. Ранее он провел в "Лионе" два года игровой карьеры - с 2007 по 2009 год.

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Лион Фабио Гроссо
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Источник:
corrieredellosport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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