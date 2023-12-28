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Фабио Гроссо требует от Лиона компенсацию за репутационный ущерб
30 ноября французский клуб объявил об увольнении Гроссо
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Лиона" Фабио Гроссо требует денежную компенсацию за имиджевый ущерб, причиненный ему увольнением из команды, сообщает Соггіеге dello Sport. Напомним, 30 ноября французский клуб объявил об увольнении Гроссо с поста главного тренера команды.
По данным источника, итальянский специалист не намерен идти на уступки "Лиону" и разрывать контракт с французским клубом, который рассчитан до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон. Экс-игрок сборной Италии считает, что его увольнение нанесло ему имиджевый и репутационный ущерб, и требует 1,5-2 млн евро компенсации.
Напомним, Фабио Гроссо возглавил французский клуб 16 сентября этого года. Ранее он провел в "Лионе" два года игровой карьеры - с 2007 по 2009 год.
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