ПСЖ не хочет отпускать Карлоса Солера в январе

"ПСЖ" блокирует уход Карлоса Солера этим зимним трансферным окном, сообщает GFFN.

По данным источника, руководство парижского клуба не собирается отпускать Карлоса Солера и всячески блокирует любой интерес к испанцу.

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Напомним, к Карлосу Солеру проявляли интерес клубы Ла Лиги, а именно "Барселона" и "Севилья". В текущем сезоне Солер принял участие в 14 матчах во всех турнирах.