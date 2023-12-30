Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ не хочет отпускать Карлоса Солера в январе
Контракт с ПСЖ рассчитан до лета 2027 года
Фото: psg.fr
"ПСЖ" блокирует уход Карлоса Солера этим зимним трансферным окном, сообщает GFFN.
По данным источника, руководство парижского клуба не собирается отпускать Карлоса Солера и всячески блокирует любой интерес к испанцу.
Напомним, к Карлосу Солеру проявляли интерес клубы Ла Лиги, а именно "Барселона" и "Севилья". В текущем сезоне Солер принял участие в 14 матчах во всех турнирах.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:GFFN
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Силы обороны ликвидировали еще 750 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки
- Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.12.23
- Серия А. Дженоа - Интер 1:1. Как и с Ювентусом
- Манчестер Сити может выкупить Савио у Труа
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн