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Мбаппе: Я по-прежнему скучаю по возможности играть с Месси
Килиан признался, что скучает по возможности играть рядом с Лео
Getty Images/Global Images Ukraine
Килиан Мбаппе признался, что скучает по возможности играть рядом с Лео Месси.
"Я по-прежнему скучаю по возможности играть с Месси. Такой нападающий, как я, который любит поглощать пространство, чувствует рядом с ним уверенность в том, что получит мяч. Это роскошь, которую может дать практически только он один", - приводит слова Мбаппе RMC Sport.
Аргентинец, который летом перешел в "Интер Майами", выступал за "ПСЖ" два года. Вчера "ПСЖ" выиграл Суперкубок Франции - первый трофей после того, как ушли Месси и Неймар.
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