Мбаппе: Я по-прежнему скучаю по возможности играть с Месси

Килиан Мбаппе признался, что скучает по возможности играть рядом с Лео Месси.

"Я по-прежнему скучаю по возможности играть с Месси. Такой нападающий, как я, который любит поглощать пространство, чувствует рядом с ним уверенность в том, что получит мяч. Это роскошь, которую может дать практически только он один", - приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Аргентинец, который летом перешел в "Интер Майами", выступал за "ПСЖ" два года. Вчера "ПСЖ" выиграл Суперкубок Франции - первый трофей после того, как ушли Месси и Неймар.