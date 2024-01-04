  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Мбаппе: Я по-прежнему скучаю по возможности играть с Месси
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе: Я по-прежнему скучаю по возможности играть с Месси

Франция

Килиан признался, что скучает по возможности играть рядом с Лео

Мбаппе: Я по-прежнему скучаю по возможности играть с Месси

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Килиан Мбаппе признался, что скучает по возможности играть рядом с Лео Месси.

"Я по-прежнему скучаю по возможности играть с Месси. Такой нападающий, как я, который любит поглощать пространство, чувствует рядом с ним уверенность в том, что получит мяч. Это роскошь, которую может дать практически только он один", - приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Аргентинец, который летом перешел в "Интер Майами", выступал за "ПСЖ" два года. Вчера "ПСЖ" выиграл Суперкубок Франции - первый трофей после того, как ушли Месси и Неймар.

По теме
yellow-arrow
Мбаппе о будущем: Выбор не сделан. Но ПСЖ может быть спокоен благодаря моему соглашению с президентом
yellow-arrow
Энрике: Сейчас мы думаем о том, чтобы двигаться дальше и стараться выигрывать новые трофеи
yellow-arrow
Есть трофей! ПСЖ - Тулуза 2:0. Видео голов и обзор матча
Лионель Месси Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
rmcsport.bfmtv
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости