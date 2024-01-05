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Монако арендовал 27-летнего защитника Вест Хэма и сборной Германии
Керер стал игроком Монако
Getty Images / Global Images Ukraine
"Монако" и "Вест Хэм Юнайтед" завершили сделку по переходу защитника Тило Керера. Монегаски арендовали 27-летнего футболиста до конца текущего сезона с правом выкупа, о чем сообщили на официальном клубном сайте.
Фабрицио Романо пишет, что это аренда за 500 тысяч евро на полгода с обязанностью последующего выкупа за 11 миллионов евро.
Интерес к футболисту также проявляли "Ренн", "Ницца", франкфуртский "Айнтрахт" и "Аталанта".
С начала сезона 27-летний Керер лишь четыре раза выходил на замену в матчах АПЛ, сыграв в турнире в общей сложности 19 минут. Также футболист сборной Германии (27 встреч за национальную команду) принял участие в пяти играх Лиги Европы и в трех - Кубка английской лиги. Его контракт с лондонцами рассчитан до 2026 года.
????✍️ L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Thilo Kehrer. Le défenseur international allemand de 27 ans est prêté par le West Ham United Football Club jusqu’en fin de saison, avec option d’achat.#WelcomeKehrer— AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) January 5, 2024
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