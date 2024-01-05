  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Монако арендовал 27-летнего защитника Вест Хэма и сборной Германии
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Монако арендовал 27-летнего защитника Вест Хэма и сборной Германии

Франция

Керер стал игроком Монако

Монако арендовал 27-летнего защитника Вест Хэма и сборной Германии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Монако" и "Вест Хэм Юнайтед" завершили сделку по переходу защитника Тило Керера. Монегаски арендовали 27-летнего футболиста до конца текущего сезона с правом выкупа, о чем сообщили на официальном клубном сайте.

Фабрицио Романо пишет, что это аренда за 500 тысяч евро на полгода с обязанностью последующего выкупа за 11 миллионов евро.
Интерес к футболисту также проявляли "Ренн", "Ницца", франкфуртский "Айнтрахт" и "Аталанта".

С начала сезона 27-летний Керер лишь четыре раза выходил на замену в матчах АПЛ, сыграв в турнире в общей сложности 19 минут. Также футболист сборной Германии (27 встреч за национальную команду) принял участие в пяти играх Лиги Европы и в трех - Кубка английской лиги. Его контракт с лондонцами рассчитан до 2026 года.

По теме
yellow-arrow
Мбаппе откажется от 70-80 млн евро, если решит бесплатно уйти из ПСЖ
yellow-arrow
Официально: Нант арендовал форварда Лиона
yellow-arrow
Трансфер Неймара в ПСЖ расследуется французскими властями
Монако Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Тило Керер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Monaco
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости