Монако арендовал 27-летнего защитника Вест Хэма и сборной Германии

"Монако" и "Вест Хэм Юнайтед" завершили сделку по переходу защитника Тило Керера. Монегаски арендовали 27-летнего футболиста до конца текущего сезона с правом выкупа, о чем сообщили на официальном клубном сайте.

Фабрицио Романо пишет, что это аренда за 500 тысяч евро на полгода с обязанностью последующего выкупа за 11 миллионов евро.

Интерес к футболисту также проявляли "Ренн", "Ницца", франкфуртский "Айнтрахт" и "Аталанта".

С начала сезона 27-летний Керер лишь четыре раза выходил на замену в матчах АПЛ, сыграв в турнире в общей сложности 19 минут. Также футболист сборной Германии (27 встреч за национальную команду) принял участие в пяти играх Лиги Европы и в трех - Кубка английской лиги. Его контракт с лондонцами рассчитан до 2026 года.