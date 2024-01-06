Соболь и Игнатенко будут играть с первых минут в Кубке Франции

Сегодня, 6 января, проходит ряд поединков Кубка Франции. Украинский защитник Эдуард Соболь впервые в этом сезоне попал в стартовый состав "Страсбурга". Он будет противостоять представителю из низших дивизионов - "Авуану".

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???? Le match en direct commenté ici ⤵️ — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) January 6, 2024

Еще один украинец Даниил Игнатенко будет играть за "Бордо" против менее именитого "Саннуа". Команда Даниила, к слову, сейчас выступает в Лиге 2.

Voici le XI de départ de nos Marine & Blanc ????????



Coup d'envoi à 18h00 ! #ESSGFCGB pic.twitter.com/L2LempfbPC — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) January 6, 2024

Оба матча начнутся в 19:00 по киевскому времени.