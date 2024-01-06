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Соболь и Игнатенко будут играть с первых минут в Кубке Франции

Франция
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Соболь и Игнатенко будут играть с первых минут в Кубке Франции

Фото: FC Girondins de Bordeaux

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Сегодня, 6 января, проходит ряд поединков Кубка Франции. Украинский защитник Эдуард Соболь впервые в этом сезоне попал в стартовый состав "Страсбурга". Он будет противостоять представителю из низших дивизионов - "Авуану".

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Еще один украинец Даниил Игнатенко будет играть за "Бордо" против менее именитого "Саннуа". Команда Даниила, к слову, сейчас выступает в Лиге 2.

Оба матча начнутся в 19:00 по киевскому времени.

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Эдуард Соболь Кубок Франции Бордо Страсбур Даниил Игнатенко
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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