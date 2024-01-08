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Форвард ПСЖ попал в сферу интересов Вулзв
Юго Экитике может стать игроком Вулверхэмптона
Фото: twitter.com/PSG_inside
Французский нападающий Юго Экитике попал в сферу интересов "Вулверхэмптона".
По информации, "Волки" лидируют в гонке за подписание форварда "ПСЖ". Также "Вольфсбург" обратился к французскому клубу по поводу аренды футболиста, но без возможности выкупа.
В этом сезоне Лиги 1 Юго Экитике сыграл 1 матч, в котором на поле провел всего 8' минут.
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Источник:one football
Опубликовал: Екатерина Власова
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