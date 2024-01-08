Форвард ПСЖ попал в сферу интересов Вулзв

Французский нападающий Юго Экитике попал в сферу интересов "Вулверхэмптона".

По информации, "Волки" лидируют в гонке за подписание форварда "ПСЖ". Также "Вольфсбург" обратился к французскому клубу по поводу аренды футболиста, но без возможности выкупа.

В этом сезоне Лиги 1 Юго Экитике сыграл 1 матч, в котором на поле провел всего 8' минут.