  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Президент ПСЖ - о Мбаппе: Я доверяю ему. Оставьте его в покое, мы одна семья
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент ПСЖ - о Мбаппе: Я доверяю ему. Оставьте его в покое, мы одна семья

Франция

Аль-Хелайфи назвал Мбаппе лучшим игроком в мире

Президент ПСЖ - о Мбаппе: Я доверяю ему. Оставьте его в покое, мы одна семья

twitter

Новина українською

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи назвал Килиана Мбаппе лучшим игроком в мире.

"Я не собираюсь ничего скрывать. Конечно, я хочу, чтобы Килиан остался. На мой взгляд, он лучший игрок в мире, а лучший клуб для Килиана - "ПСЖ".

У него лучший тренировочный центр в мире, лучший тренер, каждый сезон он играет в Лиге чемпионов. Каждый сезон с тех пор, как мы приняли клуб, мы оказываемся как минимум в плей-офф, четвертьфинале, полуфинале, финале. Каждый сезон мы выступаем против больших клубов.

Чемпионат Франции сильно изменился, это сложный турнир, произошли изменения в вопросе телевизионных прав.

В следующем сезоне благодаря новому формату мы будем проводить больше матчей в Лиге чемпионов, будет больше конкурентных матчей.

Мы будем играть против команд такого же уровня, как мы. Если мы в первой корзине, то будем играть с командами одного уровня.

На самом деле я прошу всех оставить Килиана в покое. Оставьте нас в покое - мы в порядке.

Я в нем уверен. Он никогда ничего не сделает против клуба. Я доверяю ему. Оставьте его в покое, мы одна семья, он моя семья. Я хочу защитить игрока.

Все игроки в команде важны, и это очень чувствительный период, поэтому я попрошу средства массовой информации немного отпустить ситуацию", - сказал президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи.

Читайте также Между президентом ПСЖ и Мбаппе существует джентльменское соглашение
По теме
yellow-arrow
Президент ПСЖ - о Месси: Плохо отзываться о клубе после ухода неправильно и неуважительно
yellow-arrow
Между президентом ПСЖ и Мбаппе существует джентльменское соглашение
yellow-arrow
Президент ПСЖ: У Мбаппе здесь лучшая в мире тренировочная площадка и наставник
Нассер Аль-Хелаифи Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
rmcsport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости