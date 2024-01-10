Президент ПСЖ - о Мбаппе: Я доверяю ему. Оставьте его в покое, мы одна семья

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи назвал Килиана Мбаппе лучшим игроком в мире.

"Я не собираюсь ничего скрывать. Конечно, я хочу, чтобы Килиан остался. На мой взгляд, он лучший игрок в мире, а лучший клуб для Килиана - "ПСЖ".

У него лучший тренировочный центр в мире, лучший тренер, каждый сезон он играет в Лиге чемпионов. Каждый сезон с тех пор, как мы приняли клуб, мы оказываемся как минимум в плей-офф, четвертьфинале, полуфинале, финале. Каждый сезон мы выступаем против больших клубов.

Чемпионат Франции сильно изменился, это сложный турнир, произошли изменения в вопросе телевизионных прав.

В следующем сезоне благодаря новому формату мы будем проводить больше матчей в Лиге чемпионов, будет больше конкурентных матчей.

Мы будем играть против команд такого же уровня, как мы. Если мы в первой корзине, то будем играть с командами одного уровня.

На самом деле я прошу всех оставить Килиана в покое. Оставьте нас в покое - мы в порядке.

Я в нем уверен. Он никогда ничего не сделает против клуба. Я доверяю ему. Оставьте его в покое, мы одна семья, он моя семья. Я хочу защитить игрока.

Все игроки в команде важны, и это очень чувствительный период, поэтому я попрошу средства массовой информации немного отпустить ситуацию", - сказал президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи.