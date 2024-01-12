Французский клуб заинтересовался форвардом Ювентуса

Ренн рассматривает возможность аренды форварда Ювентуса Мойзе Кина. Об этом сообщает издание Ouest-France.

Французский клуб рассматривает возможность подписать игрока, который ни разу не забивал за "Ювентус" с момента возвращения из аренды у "Эвертона" летом 2023 года.

В этом сезоне Серии А Мойзе Кин сыграл 12 матчей и не отметился никакими результативными действиями.