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ПСЖ подпишет хавбека Коринтианса. Сделка находится на завершающем этапе - Инсайдер

Франция

Габриэль Москардо подпишет контракт с французским клубом

ПСЖ подпишет хавбека Коринтианса. Сделка находится на завершающем этапе - Инсайдер

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"ПСЖ" подпишет бразильского полузащитника "Коринтианса" Габриэля Москардо. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Клубы сегодня, 12 января, обмениваются документами и проверяют условия соглашения с бразильским полузащитником.

Договор наконец будет подписан после дополнительных проверок из-за травмы Москардо.

Габриэль за всю карьеру сыграл 37 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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