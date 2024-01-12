Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ подпишет хавбека Коринтианса. Сделка находится на завершающем этапе - Инсайдер
Габриэль Москардо подпишет контракт с французским клубом
"ПСЖ" подпишет бразильского полузащитника "Коринтианса" Габриэля Москардо. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Клубы сегодня, 12 января, обмениваются документами и проверяют условия соглашения с бразильским полузащитником.
Договор наконец будет подписан после дополнительных проверок из-за травмы Москардо.
Габриэль за всю карьеру сыграл 37 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Два игрока Динамо U-19 поедут на сборы с первой командой
- Сырский: Наступление российской армии терпит неудачу
- Буданов объяснил, что становится преградой для наступательных операций на фронте
- Лунин против Атлетико и, возможно, Барсы, топ-соперник для Трубина. Расписание футбола на 8 - 14 января
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн