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Прошлогодние лидеры. Ланс – ПСЖ: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча

Франция
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Фавориту этой встречи может быть тяжело

Прошлогодние лидеры. Ланс – ПСЖ: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Tnani Badreddine/DeFodi Images

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В прошлом сезоне "Ланс" и ПСЖ заняли лидерские позиции в чемпионате Франции. В текущем розыгрыше Лиги 1 только парижане держат марку. "Ланс" сейчас идет на восьмой позиции. Последние три матча между командами завершались с четырьмя голами в каждом. Сегодня будет так же весело?

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Чемпионат Франции, 18 тур

14 января, 21:45. "Стад Феликс Боллар" (Ланс)

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Максим Кучер
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