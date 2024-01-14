Прошлогодние лидеры. Ланс – ПСЖ: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча

В прошлом сезоне "Ланс" и ПСЖ заняли лидерские позиции в чемпионате Франции. В текущем розыгрыше Лиги 1 только парижане держат марку. "Ланс" сейчас идет на восьмой позиции. Последние три матча между командами завершались с четырьмя голами в каждом. Сегодня будет так же весело?

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Чемпионат Франции, 18 тур

14 января, 21:45. "Стад Феликс Боллар" (Ланс)

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