Валентин Розье вскоре присоединится к французскому клубу - Инсайдер

Французский защитник "Бешикташа" Валентин Розье вскоре присоединится к "Ницце". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Оба клуба согласовали детали по аренде 27-летнего игрока. Вскоре все необходимые документы будут готовы для подписания.

Розье в этом сезоне турецкой Суперлиги сыграл 12 матчей и отдал 1 ассист.