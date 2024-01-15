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Валентин Розье вскоре присоединится к французскому клубу - Инсайдер
Клубы согласовали условия договора
Фото: haberglobal.com.tr
Французский защитник "Бешикташа" Валентин Розье вскоре присоединится к "Ницце". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Оба клуба согласовали детали по аренде 27-летнего игрока. Вскоре все необходимые документы будут готовы для подписания.
Розье в этом сезоне турецкой Суперлиги сыграл 12 матчей и отдал 1 ассист.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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