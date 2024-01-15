Марсельский Олимпик подпишет защитника Янг Бойз - Инсайдер

Марсельский "Олимпик" подпишет защитника "Янг Бойз" Улиссеса Гарсию. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Оба клуба согласовали условия трансфера. В течение 24 часов игрок должен пройти медицинское обследование. Тогда "Олимпик" объявит официально.

По информации инсайдера, стоимость трансфера составляет около 3 миллионов евро.

В этом сезоне Суперлиги Швейцарии Гарсия сыграл 14 матчей, забил 1 гол и отдал 5 ассистов.

Читайте такжеМбаппе отчисляет 30% от доходов своих компаний на благотворительность